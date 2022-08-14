В «Пари НН» отреагировали на информацию о переходе Набиуллина

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов высказался о возможном переходе защитника Эльмира Набиуллина.

«У меня нет никакой информации по поводу перехода Эльмира Набиуллина в наш клуб», — цитирует Кудряшова Sport24.

27‑летний футболист в сезоне-2021/22 провёл 20 матчей за подмосковные «Химки», в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи. Он также выступал за казанский «Рубин», санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи». Набиуллин является свободным агентом.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов сообщил, что Набиуллин может продолжить карьеру в нижегородской команде.