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«Пари НН» ведёт переговоры с защитником Набиуллиным

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Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов сообщил, что защитник Эльмир Набиуллин может продолжить карьеру в нижегородской команде.
«Пари НН» ведёт переговоры с защитником Набиуллиным
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Сейчас мы ведём переговоры. Если они закончатся успешно, обо всём объявим официально», — цитирует Измайлова «Матч ТВ».

27‑летний футболист в сезоне-2021/22 провёл 20 матчей за подмосковные «Химки», в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи. Он также выступал за казанский «Рубин», санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи». Набиуллин является свободным агентом.

Ранее бывший капитан «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о продаже клубом французского полузащитника Алексиса Бека-Бека.

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