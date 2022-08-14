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Гуренко высказался о продаже «Локомотивом» Бека-Бека

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Бывший капитан «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о продаже клубом французского полузащитника Алексиса Бека-Бека.
Гуренко высказался о продаже «Локомотивом» Бека-Бека
  • РИА Новости

«Я бы не сказал, что в этом году на нём было многое завязано. Он в отличие от Дмитрия Баринова даже не считался железным игроком основы. Француза уступили «Ницце» за €12 млн + €2 млн в виде бонусов. Считаю, это хорошая и правильная сделка. Вероятно, он был уже не до конца мотивирован. Можно вспомнить глупое удаление во встрече с «Ростовом», когда Алексис подвёл партнёров. Подобные вещи на ровном месте не происходят. Если бы ушёл Баринов, это была бы потеря. О Бека-Бека такого сказать не могу», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Гуренко оценил состав тренерского штаба «Локомотива».

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