Гуренко высказался о продаже «Локомотивом» Бека-Бека

Бывший капитан «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о продаже клубом французского полузащитника Алексиса Бека-Бека.

«Я бы не сказал, что в этом году на нём было многое завязано. Он в отличие от Дмитрия Баринова даже не считался железным игроком основы. Француза уступили «Ницце» за €12 млн + €2 млн в виде бонусов. Считаю, это хорошая и правильная сделка. Вероятно, он был уже не до конца мотивирован. Можно вспомнить глупое удаление во встрече с «Ростовом», когда Алексис подвёл партнёров. Подобные вещи на ровном месте не происходят. Если бы ушёл Баринов, это была бы потеря. О Бека-Бека такого сказать не могу», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Гуренко оценил состав тренерского штаба «Локомотива».