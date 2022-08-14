Гуренко — о тренерском штабе «Локомотива»: сложно разобраться, кто за что отвечает

Бывший капитан «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о составе тренерского штаба команды.

«Мне сложно разобраться, кто за что отвечает. Думаю, в этом и кроется большая проблема. Людей в штабе много, а хозяина нет. Вот когда работал Юрий Павлович Сёмин, всем всё было понятно. А сейчас в «Локомотиве» даже спросить не с кого. Остаётся только разводить плечами. Включаешь футбол, а у людей, что самое страшное, нет эмоций», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Гуренко объяснил причину провала «Локомотива» на старте сезона.