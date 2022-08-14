военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гуренко — о тренерском штабе «Локомотива»: сложно разобраться, кто за что отвечает

Короткая ссылка
Бывший капитан «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о составе тренерского штаба команды.
Гуренко — о тренерском штабе «Локомотива»: сложно разобраться, кто за что отвечает
  • РИА Новости

«Мне сложно разобраться, кто за что отвечает. Думаю, в этом и кроется большая проблема. Людей в штабе много, а хозяина нет. Вот когда работал Юрий Павлович Сёмин, всем всё было понятно. А сейчас в «Локомотиве» даже спросить не с кого. Остаётся только разводить плечами. Включаешь футбол, а у людей, что самое страшное, нет эмоций», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Гуренко объяснил причину провала «Локомотива» на старте сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить