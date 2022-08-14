Гуренко объяснил причину провала «Локомотива» на старте сезона

Бывший капитан «Локомотива» Сергей Гуренко объяснил, почему команда неудачно начала сезон.

«Она банально физически не готова, поэтому многое не получается. Даже если взять последний матч с «Крыльями Советов», в первом тайме самарцы полностью доминировали. А ведь они тоже столкнулись с серьёзными проблемами и летом потеряли ряд лидеров. Состав кардинально обновился, в нём хватает молодых футболистов. Но это не мешало им вести игру. Подопечные Игоря Осинькина оказывались банально быстрее, мобильнее соперников в каждом эпизоде и единоборстве. Отсюда большое количество фолов со стороны москвичей — они не успевали. В итоге удалось уйти от поражения и набрать очко, но «Локомотиву» в какой-то степени повезло», — заявил Гуренко в интервью RT.

Ранее гендиректор «Локомотива» заявил, что его не устраивают ни игра, ни результат.