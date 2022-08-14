военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гуренко объяснил причину провала «Локомотива» на старте сезона

Короткая ссылка
Бывший капитан «Локомотива» Сергей Гуренко объяснил, почему команда неудачно начала сезон.
Гуренко объяснил причину провала «Локомотива» на старте сезона
  • РИА Новости

«Она банально физически не готова, поэтому многое не получается. Даже если взять последний матч с «Крыльями Советов», в первом тайме самарцы полностью доминировали. А ведь они тоже столкнулись с серьёзными проблемами и летом потеряли ряд лидеров. Состав кардинально обновился, в нём хватает молодых футболистов. Но это не мешало им вести игру. Подопечные Игоря Осинькина оказывались банально быстрее, мобильнее соперников в каждом эпизоде и единоборстве. Отсюда большое количество фолов со стороны москвичей — они не успевали. В итоге удалось уйти от поражения и набрать очко, но «Локомотиву» в какой-то степени повезло», — заявил Гуренко в интервью RT.

Ранее гендиректор «Локомотива» заявил, что его не устраивают ни игра, ни результат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить