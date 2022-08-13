Гендиректор «Локомотива»: нас не устраивают ни игра, ни результат
- РИА Новости
«Нас не устраивают ни игра, ни результат. Мы это прекрасно понимаем, видим наши слабые места. Работаем над исправлением ситуации», — цитирует Леонченко Sport24.
Он также отметил, что доверие к тренерскому штабу всё ещё есть, потому что клуб не объявляет об отставках и надеется на исправление ситуации.
Игра прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1. «Локомотив» занимает в турнирной таблице 13-е место с тремя очками. «Крылья Советов» — десятое место (пять).
Ранее главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал результат матча с «Крыльями Советов».