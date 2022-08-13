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Гендиректор «Локомотива»: нас не устраивают ни игра, ни результат

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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о домашней ничьей в матче пятого тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1).
Гендиректор «Локомотива»: нас не устраивают ни игра, ни результат
  • РИА Новости

«Нас не устраивают ни игра, ни результат. Мы это прекрасно понимаем, видим наши слабые места. Работаем над исправлением ситуации», — цитирует Леонченко Sport24.

Он также отметил, что доверие к тренерскому штабу всё ещё есть, потому что клуб не объявляет об отставках и надеется на исправление ситуации.

Игра прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1. «Локомотив» занимает в турнирной таблице 13-е место с тремя очками. «Крылья Советов» — десятое место (пять).

Ранее главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал результат матча с «Крыльями Советов».

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