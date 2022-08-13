Циннбауэр: мы могли сыграть лучше с «Крыльями Советов»

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».

«Мы все разочарованы. Могли сыграть лучше. Команда не совсем нашла свою игру вначале. После сейва Худякова мы стали играть лучше, были моменты как в первом тайме, так и во втором. Но нам, к сожалению, не удалось воплотить их в голы», — цитирует немецкого тренера «Матч ТВ».

Циннбауэр подчеркнул, что «Локомотиву» нужно смотреть вперёд, анализировать ошибки в середине поля и в нападении.

«Конечно, будет проведён подробный разбор игры. Футболисты довольно неоправданно часто теряют мяч», — добавил он.

«Локомотив» ушёл от поражения в концовке матча с «Крыльями Советов» (1:1). В составе самарской команды забитым мячом отметился Максим Глушенков (68-я минута). У железнодорожников отличился Антон Миранчук (90-я, пенальти).

Также в матче было два нереализованных пенальти.

«Локомотив» занимает в турнирной таблице 13-е место с тремя очками. «Крылья Советов» — десятое место (пять).

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча с «Локомотивом».