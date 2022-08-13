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Осинькин — о матче «Крыльев Советов» с «Локомотивом»: подвела реализация

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».
Осинькин — о матче «Крыльев Советов» с «Локомотивом»: подвела реализация
  • РИА Новости

«Мы создали очень много моментов для такой вязкой игры. В плане реализации могли сыграть лучше, но всё равно создали достаточно моментов. Надеялись на победу, понимая, что соперник тоже был активен», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

По его словам, на конец матча повлияла ограниченная скамейка у «Крыльев», а на скорость и ритм игры наложила отпечаток жаркая погода.

«Мы хотели освежить состав, у нас были люди, которые не тренировались, но мы не понимали, насколько они будут готовы. Хотелось бы сделать более ранние замены», — заключил он.

«Крылья Советов» упустили победу в концовке матча с «Локомотивом» (1:1). В составе самарской команды забитым мячом отметился Максим Глушенков (68-я минута). У железнодорожников отличился Антон Миранчук (90-я, пенальти).

Также в матче было два нереализованных пенальти.

«Локомотив» занимает в турнирной таблице 13-е место с тремя очками. «Крылья Советов» — десятое место (пять).

Ранее российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в матче пятого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».

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