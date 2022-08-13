военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Арбитр Федотов считает, что «Крылья» должны были перебить пенальти в ворота «Локомотива»

Короткая ссылка
Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».
Арбитр Федотов считает, что «Крылья» должны были перебить пенальти в ворота «Локомотива»
  • РИА Новости

«После пробития пенальти была заминка, видимо, обсуждали, нужно ли его перебивать. Если мы вспомним матч «Арсенала» и «Краснодара», когда в поле работал Иванов, а на VAR — Карасёв, то там заставили перебить 11-метровый за то, что вратарь вышел на пару сантиметров», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Он также заявил, что решения судей должны быть последовательными. По его словам, самарская команда должна была перебить пенальти.

Арбитр встречи Кукуляк на седьмой минуте после просмотра VAR определил игру рукой у защитника железнодорожников Тикнизяна и назначил пенальти. Пробить удар отправился форвард «Крыльев» Глушенко, однако голкипер Худяков отразил удар.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» не смогли открыть счёт в матче пятого тура РПЛ с «Локомотивом».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить