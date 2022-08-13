Арбитр Федотов считает, что «Крылья» должны были перебить пенальти в ворота «Локомотива»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».

«После пробития пенальти была заминка, видимо, обсуждали, нужно ли его перебивать. Если мы вспомним матч «Арсенала» и «Краснодара», когда в поле работал Иванов, а на VAR — Карасёв, то там заставили перебить 11-метровый за то, что вратарь вышел на пару сантиметров», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Он также заявил, что решения судей должны быть последовательными. По его словам, самарская команда должна была перебить пенальти.

Арбитр встречи Кукуляк на седьмой минуте после просмотра VAR определил игру рукой у защитника железнодорожников Тикнизяна и назначил пенальти. Пробить удар отправился форвард «Крыльев» Глушенко, однако голкипер Худяков отразил удар.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» не смогли открыть счёт в матче пятого тура РПЛ с «Локомотивом».