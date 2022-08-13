В матче «Крылья Советов» — «Локомотив» не смогли открыть счёт после двух пенальти

«Крылья Советов» не смогли открыть счёт в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

Арбитр встречи Кукуляк на седьмой минуте после просмотра VAR определил игру рукой у защитника железнодорожников Тикнизяна и назначил пенальти. Пробить удар отправился форвард «Крыльев» Глушенко, однако голкипер Худяков отразил удар.

На 18-й минуте судья назначил пенальти в ворота самарской команды, однако Ловаев угадал направление удара Камано и отбил мяч.

«Локомотив» (два очка) по итогам четырёх туров занимает 14-е место в турнирной таблице. Железнодорожники в следующем матче 13 августа на своём поле примут «Крылья Советов» (четыре).

Ранее стали известны стартовые составы на матч пятого тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов».