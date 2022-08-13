Назван стартовый состав на матч «Локомотив» — «Крылья Советов»

Стали известны стартовые составы на матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Крылья Советов».

В составе железнодорожников с первых минут на поле выйдут: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Игнатьев, Камано, Изидор.

У самарской команды в стартовом составе Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Соколов, Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко.

«Локомотив» (два очка) по итогам четырёх туров занимает 14-е место в турнирной таблице. Железнодорожники в следующем матче 13 августа на своём поле примут «Крылья Советов» (четыре). Игра начнётся в 15:00 мск.

Ранее бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о неудачном старте «Локомотива» в новом сезоне РПЛ.