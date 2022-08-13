Бывший игрок ЦСКА Кузнецов считает, что в «Локомотиве» не будет перестановок в тренерском штабе

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о неудачном старте «Локомотива» в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Думаю, что никаких санкций в отношении тренерского штаба не последует. Потому что уже видно: невнятная игра в предыдущих турах ничему не научила руководство. И это будет до конца сезона», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

«Локомотив» (два очка) по итогам четырёх туров занимает 14-е место в турнирной таблице. Железнодорожники в следующем матче 13 августа на своём поле примут «Крылья Советов» (четыре). Игра начнётся в 15:00 мск.

Ранее Кузнецов высказался о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий.