Экс-хавбек ЦСКА Кузнецов выступил против введения Fan ID

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Я ничего не оформлял. Зачем мне это? Я хожу только на сборную России с друзьями. Значит, теперь не пойду. Если меня не пустят на стадион, я развернусь и уйду. Буду смотреть футбол по телевизору», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

По его мнению, закон о Fan ID выгоден только Российскому футбольному союзу (РФС). Чемпион СССР 1991 года считает, что из-за введения паспорта болельщика посещаемость матчей сильно упадёт.

«Болельщики выступили против. Не хотите, чтобы фанаты ходили на стадион? Вводите», — сказал Кузнецов.

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее жена Валерия Карпина рассказала, с какими проблемами столкнулась при оформлении Fan ID.





