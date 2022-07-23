Сулейманов победил Фроеса и стал временным чемпионом ACA

В главном бою за временный пояс в полулёгком весе Алихан Сулейманов победил Фелипе Фроеса.

Бой завершился победой Сулейманова техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Сулейманов выиграл десятый бой подряд и стал временным чемпионом ACA в полулёгком весе. Всего в ММА на его счету 15 побед при двух поражениях.

Бразильский боец прервал серию из двух выигранных поединков. В его активе 21 победа при шести поражениях.

Действующим чемпионом полулёгкого дивизиона является Магомедрасул Хасбулаев.

Ранее организаторы АСА остановили бой между Баговым и Магомедовым из-за пассивного поединка.