Винер-Усманова высказалась о ситуации с отбором на Олимпиаду-2024

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова отреагировала на информацию о том, что участие россиян в Олимпийских играх 2024 года маловероятно.
Винер-Усманова высказалась о ситуации с отбором на Олимпиаду-2024
  • РИА Новости

«Я предполагала, что так и будет. Если мы не участвуем ни в каких отборочных соревнованиях, то как мы сможем участвовать в Олимпиаде? Очень плохо, что мы не будем участниками Олимпиады. Мы лидеры, и остались ими», — цитирует Винер-Усманову Sport24.

Она подчеркнула, что спортсмены ждут соревнования «Спартакиада сильнейших». По её словам, к данному турниру они готовятся очень серьёзно.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету МОК.

Ранее в МОК оценили шансы россиян на участие в Олимпиаде-2024.

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