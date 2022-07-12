Винер-Усманова высказалась о ситуации с отбором на Олимпиаду-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова отреагировала на информацию о том, что участие россиян в Олимпийских играх 2024 года маловероятно.

«Я предполагала, что так и будет. Если мы не участвуем ни в каких отборочных соревнованиях, то как мы сможем участвовать в Олимпиаде? Очень плохо, что мы не будем участниками Олимпиады. Мы лидеры, и остались ими», — цитирует Винер-Усманову Sport24.

Она подчеркнула, что спортсмены ждут соревнования «Спартакиада сильнейших». По её словам, к данному турниру они готовятся очень серьёзно.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету МОК.

Ранее в МОК оценили шансы россиян на участие в Олимпиаде-2024.