В МЮ сообщили Роналду, что клуб не отпустит его в летнее трансферное окно

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не покинет команду в летнее трансферное окно.

По информации ESPN, руководство клуба сообщило футболисту, что клуб не отпустит его летом. Отмечается, что такое желание выразил и главный тренер команды Эрик тен Хаг.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду рассчитан до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, почему «Бавария» отказалась от идеи подписать Роналду.