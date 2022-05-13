Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

«Сент-Луис Блюз» на своём льду нанёс поражение «Миннесота Уайлд» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены «Энтерпрайз-Центр», завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Крэйга Берюбе.

В составе «Блюз» отличились Ник Ледди (15-я минута), Райан О'Райлли (30-я), Тайлер Бозак (34-я), Владимир Тарасенко (39-я), Колтон Парайко (59-я). У «Уайлд» шайбу забросил Мэтт Дамба (47-я).

Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился результативной передачей. Также голевой пас оформил защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4-2 в пользу «Сент-Луиса». Следующим соперником «Блюз» станет «Колорадо Эвеланш».

В другом матче дня «Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (2:4). Счёт в серии — 3-3.

Ранее сообщалось, что гол Никиты Кучерова помог «Тампе» обыграть «Торонто» и сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ.