«Локомотив» поздравил Сёмина с 75-летием

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Московский футбольный клуб «Локомотив» поздравил бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина с юбилеем.
«Локомотив» поздравил Сёмина с 75-летием
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Юрий Павлович, поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, такой же неиссякаемой энергии и новых успехов!» — говорится в заявлении на сайте железнодорожников.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016 по 2020 год. Он приводил команду к трём победам в чемпионате России и к шести завоёванным Кубкам страны.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал Сёмина выдающейся личностью в советском и российском футболе.

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