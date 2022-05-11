Колосков назвал Сёмина выдающейся личностью в советском и российском футболе

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поздравил бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина с 75-летием и пожелал быть востребованным специалистом.

«Юрий Сёмин — выдающаяся личность. Он — явление для советского и российского футбола. Очень редко, когда в одном лице реализуется хороший футбольный талант, великолепный тренер с уникальными достижениями и руководитель», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Он также отметил, что «Локомотив» с Сёминым играл в умный футбол и это является отличительной чертой тренеров советской школы.

«У Сёмина голова забита футболом 24 часа в день и 365 дней в году. Я его сегодня поздравлял. Пожелал, чтобы он был востребован в российском футболе в такое тяжёлое время. На любой должности: организатором, руководителем и действующим тренером. Желаю быть ему востребованным!» — заключил Колосков.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016 по 2020 год. Он приводил команду к трём победам в чемпионате России и к шести завоёванным Кубкам страны.

Ранее Сёмин назвал «Локомотив» своим домом.