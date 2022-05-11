Сёмин назвал «Локомотив» своим домом

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, насколько важен для него московский клуб.

«Локомотив» — это мой дом, который меня воспитал и который мне дал в спортивном направлении практически всё. Я был футболистом «Локомотива». В первую очередь хотел бы отметить Конарева Николая Семёновича, министра путей сообщения СССР, который меня сюда вернул после того, как я завершил карьеру футболиста», — цитирует Сёмина ТАСС.

Он отметил, что этот человек дал ему новую жизнь по окончании карьеры. По словам специалиста, во многом благодаря этому он добился с «Локомотивом» больших успехов и заслужил уважение болельщиков.

«Самое главное для меня то, что армия болельщиков, которых мы порадовали успехами, стала поддерживать «Локомотив». То, что наши взаимоотношения по сей день на самом хорошем уровне», — добавил Сёмин.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020-й год. Он приводил команду к трём победам в чемпионате России и к шести завоёванным Кубкам страны.

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