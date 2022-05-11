Сёмин рассказал, когда мог возглавить «Спартак»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что в конце 1980-х годов мог стать наставником «Спартака».
Сёмин рассказал, когда мог возглавить «Спартак»
  • РИА Новости

«Это было возможно в один момент. В самом конце 1988 года у Николая Петровича Старостина первым номером шёл Олег Романцев, вторым — Сёмин. Если бы Олег отказался, может, я бы «Спартак» и возглавил», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что тогда в предыдущем сезоне «Локомотив» занял восьмое место, а это было серьёзным достижением для новичков Высшей лиги. В итоге, по словам специалиста, у него состоялся разговор с одним из профсоюзных руководителей.

«Звал ли потом Леонид Федун в «Спартак»? Нет. Мы даже лично не знакомы, никогда не общались. Пожимали при встречах руки, но не более», — добавил тренер.

Сёмин во время игровой карьеры выступал за «Спартак» с 1965 по 1967 год и вошёл в историю команды как человек, который забил первые два мяча красно-белых в еврокубках.

Ранее Сёмин высказался о фаворитах сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге.

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