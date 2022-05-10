Сёмин: «Зенит» продолжит доминировать в РПЛ в сезоне-2022/23

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о фаворитах сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сине-бело-голубые продолжат доминировать в следующем сезоне, а остальные клубы попробуют приблизиться к ним», — цитирует Сёмина Sport24.

Он также подчеркнул, что если все легионеры останутся в «Зените», то нового чемпиона в РПЛ увидят не скоро, так как причин для спада у петербургского клуба нет.

«В этом году почти получилось у «Динамо». В следующем, возможно, «Спартак» сможет приблизиться», — добавил Сёмин.

Напомним, что сине-бело-голубые в матче 27-го тура переиграли «Локомотив» (3:1) и досрочно оформили победу в чемпионате России сезона-2021/22. Команда Сергея Семака четвёртый раз подряд выиграла золотые медали РПЛ.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о доминировании «Зенита» в РПЛ.