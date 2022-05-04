Каррера: посоревновался бы с «Зенитом» за чемпионство в качестве тренера «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о доминировании петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Безусловно, я бы хотел когда-нибудь посоревноваться с таким «Зенитом» за чемпионство, например, в качестве тренера «Спартака». Это интересный вызов для любого специалиста», — цитирует Карреру Sport24.

Итальянский специалист подчеркнул, что явное преимущество одного клуба влияет на интерес болельщиков к чемпионату, но это происходит и в европейских топ-лигах.

«Как остановить доминирование петербургского клуба в РПЛ? Я не знаю. В последние годы у сине-бело-голубых действительно нет равных конкурентов в чемпионате, остальным клубам нужно проделать серьёзную работу, чтобы побороться с ними за чемпионство», — заключил Каррера.

Напомним, что сине-бело-голубые в матче 27-го тура переиграли «Локомотив» (3:1) и досрочно оформили победу в чемпионате России сезона-2021/22. Команда Сергея Семака четвёртый раз подряд выиграла золотые медали РПЛ.

Ранее Каррера заявил, что красно-белые должны организовать чемпионский коридор для «Зенита».