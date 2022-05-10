Российский футболист Татаев признался, что боялся оставаться в Чехии

Защитник владикавказской «Алании» Алексей Татаев не жалеет, что ему пришлось покинуть чешский футбольный клуб «Млада-Болеслав».

«Нет, я никогда не жалею о своём выборе. Бывает, что-то идёт не так, бывает, травмы случаются. На данный момент мы имеем то, что имеем», — цитирует Татаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что намерен работать дальше, но рад, что уехал из Чехии. По его мнению, его вполне могли там убить.

«Ты просто не знаешь, как к русским сейчас относятся. У меня есть знакомые в Чехии. Можно сказать, грубо говоря, камнями там закидывают», — добавил 23-летний игрок.

Татаев выступал за «Младу» с 2019 по 2021 год. За это время он провёл за команду 51 матч и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что хорватская «Риека» не планирует разрывать контракт с российским защитником Михаилом Меркуловым.