«Риека» не планирует разрывать контракт с российским защитником Меркуловым

Российский защитник хорватской «Риеки» Михаил Меркулов рассказал, что у него нет желания покинуть команду.

«В декабре было предложение встретиться с человеком, знающим спортивное руководство клуба. Он поинтересовался, как я смотрю на то, чтобы подыскать мне новые варианты уже зимой. Но в итоге встреча не состоялась, и больше никаких сообщений не было», — приводит слова Меркулова «Матч ТВ».

Он сказал, что решил дать себе ещё один шанс, потому что глупо было бы требовать перемен в декабре. Спортсмен также сообщил, что не чувствует давления в команде, а речи о разрыве контракта в связи с ситуацией на Украине нет.

28-летний защитник присоединился к хорватскому клубу в июле 2021 года. В нынешнем сезоне Меркулов шесть раз вышел на поле и забил один гол.

Ранее бывший защитник клуба «Богемианс 1905» Евгений Назаров рассказал, какие последствия могли бы быть в случае его решения остаться в Чехии по окончании туристической визы.