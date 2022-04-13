Футболист Назаров: мне грозило выдворение из Чехии и запрет на поездки в Европу

Бывший защитник клуба «Богемианс 1905» Евгений Назаров рассказал, какие последствия могли бы быть в случае его решения остаться в Чехии по окончании туристической визы.

«Во-первых, сказали, что никаких продвижений с рабочей визой не будет. Во-вторых, заканчивалась туристическая виза. В такой ситуации я не мог ни играть, ни тренироваться, иначе клуб и я попали бы на штрафы. Мне бы ещё грозили выдворение из страны и последующий запрет на поездки в Европу. Руководство «Богемианса» хотело, чтобы я остался, они думали, как обойти заслоны», — цитирует Назарова «Матч ТВ».

Защитник также назвал несправедливым решение дать иностранным спортсменам право выбора покинуть Россию, в то время как для футболистов с российским паспортом не сделали никаких изменений.

«Только мы тоже хотим играть. Молодым находиться без тренировочного процесса и матчей — не лучшее решение. Мы же не по своей воле разорвали контракты. Их расторгали из-за политических соображений, которые преобладают в Европе», — добавил Назаров.

Напомним, что 25-летний футболист перешёл в «Богемианс 1905» из «Краснодара-2» в январе 2022 года и провёл за клуб один матч. Уже 6 апреля чешская команда разорвала контракт с российским защитником.

Ранее Назаров рассказал об отказе в выдаче рабочей визы и об угрозах в свой адрес.