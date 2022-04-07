Футболист Назаров — об отказе в выдаче рабочей визы: будто ждали начала спецоперации

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Бывший защитник чешского футбольного клуба «Богемианс-1905» Евгений Назаров рассказал об отказе в выдаче рабочей визы и об угрозах в свой адрес.
Футболист Назаров — об отказе в выдаче рабочей визы: будто ждали начала спецоперации
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«Мы подали документы на получение рабочей визы. Рассмотрение длится около месяца — в этот период началась спецоперация. Ощущение, что будто ждали этого и это стало поводом для невыдачи», — цитирует Назарова «Матч ТВ».

По его словам, в клубе следили за его безопасностью и обеспечивали квартирой и машиной с чешскими номерами.

«Кто-то писал, что мне должно быть стыдно из-за того, что я русский, и прочее. Сначала отвечал, потом понял, что это делать бесполезно, и перестал», — добавил Назаров.

Напомним, что 25-летний футболист перешёл в «Богемианс-1905» из «Краснодара-2» в январе 2022 года и провёл за клуб один матч.

Ранее сообщалось, что два российских футболиста покинули чешские клубы из-за отказа в выдаче рабочей визы.

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