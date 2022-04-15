В Москве возбудили дело в отношении колумбийца за массовую рассылку фейков о спецоперации

Следователи завели уголовное дело в отношении гражданина Колумбии за массовую рассылку фейков о военной спецоперации России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК России (распространение заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил Российской Федерации)», — сказано в сообщении.

В настоящее время мужчина задержан и заключён под стражу.

По информации следствия, колумбиец по предварительной договорённости с лицами, руководившими его действиями из-за рубежа, удалённо производил массовую рассылку заведомо ложных сообщений о действиях ВС России на Украине, в том числе о якобы убийствах мирных граждан.

Ранее СК России завёл уголовное дело о распространении недостоверной информации о действиях Вооружённых сил России после удара украинских войск по Краматорску.