В Москве возбудили дело в отношении колумбийца за массовую рассылку фейков о спецоперации
- РИА Новости
«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК России (распространение заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил Российской Федерации)», — сказано в сообщении.
В настоящее время мужчина задержан и заключён под стражу.
По информации следствия, колумбиец по предварительной договорённости с лицами, руководившими его действиями из-за рубежа, удалённо производил массовую рассылку заведомо ложных сообщений о действиях ВС России на Украине, в том числе о якобы убийствах мирных граждан.
Ранее СК России завёл уголовное дело о распространении недостоверной информации о действиях Вооружённых сил России после удара украинских войск по Краматорску.