СК возбудил дело о фейках о ВС России после удара украинских войск по Краматорску

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Следственный комитет России завёл уголовное дело о распространении недостоверной информации о действиях Вооружённых сил России после удара украинских войск по Краматорску. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
СК возбудил дело о фейках о ВС России после удара украинских войск по Краматорску
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  • © Andriy Andriyenko

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 Уголовного кодекса России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона распространила заведомо ложные сведения о том, что удар по городу был нанесён российскими военными.

8 апреля представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что при ударе ракетой «Точка-У» по Краматорску 30 человек погибли и около 100 пострадали.

В Министерстве обороны России заявили, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только украинскими войсками.

В ведомстве установили, что удар по вокзалу в Краматорске нанёс ракетный дивизион Вооружённых сил Украины из района Доброполья.

В ДНР назвали обстрел вокзала Краматорска спланированной провокацией Украины.

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