В Ростовской области выявили 885 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области выявили 885 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в регионе заболели более 363,8 тыс. жителей. Коэффициент распространения болезни — 0,83.

Общее число выздоровевших достигло 347,1 тыс. (+841 за минувшие 24 часа).

Также стало известно, что в Удмуртии с 1 апреля закрылся ковидный центр на базе Завьяловской районной больницы, передаёт izhlife.ru.

«Таким образом, сейчас в Удмуртии продолжают функционировать 550 коек для ковид-пациентов в восьми медорганизациях», — заявила зампред правительства республики Эльвира Пинчук.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.