Иммунолог Болибок напомнил о необходимости ревакцинации от COVID-19
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«Надо соблюдать сроки ревакцинации. Раз в шесть месяцев надо её делать, потому что иммунитет, приобретаемый естественным путём, крайне нестойким оказался, к сожалению», — заявил он в беседе с НСН.
Болибок отметил, что организм реагирует на ревакцинацию легче, чем на первую прививку от COVID-19.
Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.