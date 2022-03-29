Иммунолог Болибок напомнил о необходимости ревакцинации от COVID-19

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Врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.
Иммунолог Болибок напомнил о необходимости ревакцинации от COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Majority World

«Надо соблюдать сроки ревакцинации. Раз в шесть месяцев надо её делать, потому что иммунитет, приобретаемый естественным путём, крайне нестойким оказался, к сожалению», — заявил он в беседе с НСН.

Болибок отметил, что организм реагирует на ревакцинацию легче, чем на первую прививку от COVID-19.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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