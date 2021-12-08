В Тамбовской области выявили 211 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе достигло 56 343, из больниц выписаны 53 086 жителей.
В стационарах находятся 850 пациентов, на карантине на дому — 1512.
Вакцинацию от COVID-19 прошли 470 546 человек. Завершили иммунизацию 437 697 жителей области.
Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 172 случая коронавирусной инфекции за последние 24 часа, передаёт ИА SevastopolMedia. Из медучреждений при этом выписаны 305 жителей.
Всего в городе за время пандемии заболел 50 321 человек.
Ранее вирусолог, доктор биологических наук Андрей Летаров прокомментировал выявление штамма «омикрон» коронавируса.