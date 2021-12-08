В Тамбовской области выявили 211 случаев COVID-19 за сутки

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В Тамбовской области выявили 211 случаев коронавируса за сутки.
В Тамбовской области выявили 211 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе достигло 56 343, из больниц выписаны 53 086 жителей.

В стационарах находятся 850 пациентов, на карантине на дому — 1512.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 470 546 человек. Завершили иммунизацию 437 697 жителей области.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 172 случая коронавирусной инфекции за последние 24 часа, передаёт ИА SevastopolMedia. Из медучреждений при этом выписаны 305 жителей.

Всего в городе за время пандемии заболел 50 321 человек.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Андрей Летаров прокомментировал выявление штамма «омикрон» коронавируса.

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