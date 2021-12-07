Вирусолог Летаров прокомментировал выявление случаев штамма «омикрон»

Вирусолог доктор биологических наук Андрей Летаров прокомментировал выявление случаев штамма «омикрон».

«Появление менее патогенного, но более заразного штамма было ожидаемо», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, это типичный способ развития подобных патогенов, но «омикрон» имеет необычный путь возникновения.

«Нужно дождаться фактических данных о клинической картине заболевания», — подчеркнул Летаров.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил в беседе с Nation News о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».