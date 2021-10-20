Диетолог Макиша рассказала о продуктах, полезных для суставов

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Диетолог Марина Макиша рассказала о продуктах, полезных для суставов.
Диетолог Макиша рассказала о продуктах, полезных для суставов
  • Pixabay

«Чтобы суставы были в хорошей форме, организму необходимо получать прежде всего аминокислоты. Связки — это мышечные структуры, поэтому в первую очередь в рационе должно быть достаточное количество белка», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, речь идёт о таких белковых продуктах, как нежирная рыба и птица, кисломолочные продукты, яйца.

Как отметила Макиша, также необходим витамин С, который содержится в свежих овощах и фруктах, зелени.

«Для строительства и восстановления хрящевых тканей необходимо железо. Соответственно, если человек живёт с хронической анемией, у него будут проблемы, поэтому нужно есть продукты, которые содержат железо: печень и красное мясо», — сказала эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о способах борьбы с ожирением.

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