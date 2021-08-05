На Ямале планируется газифицировать более 350 домовладений до 2023 года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал-Медиа».
По словам замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Сергея Карасёва, для участия в программе необходимо соответствовать определённым критериям, среди которых — использование дома только для проживания граждан.
«Если он используется для иных целей, связанных с предпринимательской деятельностью, то понятно, что государство в данной ситуации обеспечивать газом не будет. Следующий критерий: данный индивидуальный дом не должен быть подключен к централизованной системе теплоснабжения», — пояснил он.
Также отмечается, что бесплатное обеспечение газификации будет распространяться и на те дома, которые возведут в будущем. Для участия в программе нужно подать документы через МФЦ или оставить заявку на сайте газораспределительной организации.
В июле в Госдуме предложили компенсировать траты россиян на газификацию. Такая возможность появится у тех, кто занялся газификацией после поручения президента России Владимира Путина запустить программу, но до принятия законодательных решений по ней.
По словам российского вице-премьера Александра Новака, затраты на ускоренную дополнительную газификацию регионов России оцениваются примерно в 568 млрд рублей.