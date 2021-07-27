В Госдуме предложили компенсировать траты россиян на газификацию

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RT
В будущем россиянам могут разрешить компенсировать траты за подведение газа к домовладению в случае оплаты работы за свой счёт до вступления в силу программы социальной газификации.
В Госдуме предложили компенсировать траты россиян на газификацию
  • РИА Новости

Данная возможность появится у тех, кто занялся газификацией после поручения президента России Владимира Путина запустить программу, но до принятия законодательных решений по ней.

«Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено», — приводит пресс-служба «Единой России» в Telegram слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

По его словам, правительство поддержало данное предложение.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что штабы по газификации созданы в 66 регионах России, принято в работу около 90 тыс. заявлений.

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