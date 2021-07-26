Новак рассказал о работе штабов по газификации

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что штабы по газификации созданы в 66 регионах России, принято в работу около 90 тыс. заявлений. Об этом он сказал в ходе совместного с «Единой Россией» обсуждения программы догазификации.
Новак рассказал о работе штабов по газификации
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«На сегодняшний день мы уже ведём заявочную компанию. Вот на данном экране показано, что, например, на сегодня всего подано 97 314 заявлений на догазификацию, из них отклонено... по разным причинам — 10 136», — цитирует Новака РИА Новости.

Отмечается, что 66 регионов создали штабы по газификации и «17 — на согласовании».

Ранее Новак сообщил, что правительство в ближайшее время примет нормативные акты в рамках реализации дорожной карты по бесплатному подведению газа к участкам граждан, при этом работы на самом участке будут осуществляться по регулируемым ценам.

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