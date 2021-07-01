Новак: россияне смогут провести газ на участки по регулируемым ценам

Правительство в ближайшее время примет нормативные акты в рамках реализации дорожной карты по бесплатному подведению газа к участкам граждан, при этом работы на самом участке будут осуществляться по регулируемым ценам. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«В ближайшее время будут приняты акты правительства, которые позволят значительно облегчить подключение домовладений к газораспределительным сетям. Теперь вся ответственность за доведение газа до границы участка гражданина будет лежать на едином или региональном операторе газификации и оно будет бесплатным», — цитирует Новака ТАСС.

По его словам, это снимает с граждан и регионов ответственность и затраты.

Новак напомнил, что гражданам надо будет оплачивать только услуги по проведению трубы на своих участках и установке оборудования. При этом, отметил он, человек сможет заказать эту услугу по регулируемым государством ставкам, а также получить на выбор разные варианты газоиспользующего оборудования в зависимости от потребностей.

Во время прямой линии президент Владимир Путин сообщил, что кабмин обсуждает идею подведения газа от границы участка непосредственно к дому по пониженным ценам.

11 июня глава государства подписал закон, согласно которому подведение газовой сети до границ участков россиян станет бесплатным. Тему отсутствия доступа к газу у множества домохозяйств в стране он поднимал в своём послании Федеральному собранию.