Новак: россияне смогут провести газ на участки по регулируемым ценам

Короткая ссылка
Правительство в ближайшее время примет нормативные акты в рамках реализации дорожной карты по бесплатному подведению газа к участкам граждан, при этом работы на самом участке будут осуществляться по регулируемым ценам. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Новак: россияне смогут провести газ на участки по регулируемым ценам
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«В ближайшее время будут приняты акты правительства, которые позволят значительно облегчить подключение домовладений к газораспределительным сетям. Теперь вся ответственность за доведение газа до границы участка гражданина будет лежать на едином или региональном операторе газификации и оно будет бесплатным», — цитирует Новака ТАСС.

По его словам, это снимает с граждан и регионов ответственность и затраты.

Новак напомнил, что гражданам надо будет оплачивать только услуги по проведению трубы на своих участках и установке оборудования. При этом, отметил он, человек сможет заказать эту услугу по регулируемым государством ставкам, а также получить на выбор разные варианты газоиспользующего оборудования в зависимости от потребностей.

Во время прямой линии президент Владимир Путин сообщил, что кабмин обсуждает идею подведения газа от границы участка непосредственно к дому по пониженным ценам.

11 июня глава государства подписал закон, согласно которому подведение газовой сети до границ участков россиян станет бесплатным. Тему отсутствия доступа к газу у множества домохозяйств в стране он поднимал в своём послании Федеральному собранию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить