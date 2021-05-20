Спасатели предупредили о грозе и порывистом ветре в Москве

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Московский главк МЧС предупредил жителей столицы о дожде и грозе с порывами ветра до 17 м/с в четверг с 16:00 до 21:00.
Спасатели предупредили о грозе и порывистом ветре в Москве
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков, в период с 16:00 до 21:00 20 мая по городу Москве ожидается дождь, местами гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.

Кроме того, в Ленинградской области объявили штормовое предупреждение.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве был установлен температурный рекорд для 18 мая: воздух прогрелся до +30,8 °C.

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