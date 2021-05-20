Спасатели предупредили о грозе и порывистом ветре в Москве
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- РИА Новости
«По прогнозам синоптиков, в период с 16:00 до 21:00 20 мая по городу Москве ожидается дождь, местами гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.
Кроме того, в Ленинградской области объявили штормовое предупреждение.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве был установлен температурный рекорд для 18 мая: воздух прогрелся до +30,8 °C.