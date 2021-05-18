Вильфанд рассказал о новом температурном рекорде в Москве

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве был установлен температурный рекорд для 18 мая. Воздух прогрелся до +30,8 °C
Вильфанд рассказал о новом температурном рекорде в Москве
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости.

«Рекорд оказался +30,8 °C. В 15:00 температура была +30,7 °C, в 16:00 также +30,7 °C, но между этими двумя измерениями были промежуточные, которые и показали +30,8 °C», — рассказал он. 

По его словам, предыдущий температурный рекорд для этого дня в столице был зафиксирован в конце ХIХ века.

Ранее URA.RU сообщалось, что МЧС по Челябинской области выпустило экстренное предупреждение из-за жары.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить