Вильфанд рассказал о новом температурном рекорде в Москве
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости.
«Рекорд оказался +30,8 °C. В 15:00 температура была +30,7 °C, в 16:00 также +30,7 °C, но между этими двумя измерениями были промежуточные, которые и показали +30,8 °C», — рассказал он.
По его словам, предыдущий температурный рекорд для этого дня в столице был зафиксирован в конце ХIХ века.
Ранее URA.RU сообщалось, что МЧС по Челябинской области выпустило экстренное предупреждение из-за жары.