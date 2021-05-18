Вильфанд рассказал о новом температурном рекорде в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве был установлен температурный рекорд для 18 мая. Воздух прогрелся до +30,8 °C

Об этом информирует РИА Новости.

«Рекорд оказался +30,8 °C. В 15:00 температура была +30,7 °C, в 16:00 также +30,7 °C, но между этими двумя измерениями были промежуточные, которые и показали +30,8 °C», — рассказал он.

По его словам, предыдущий температурный рекорд для этого дня в столице был зафиксирован в конце ХIХ века.

Ранее URA.RU сообщалось, что МЧС по Челябинской области выпустило экстренное предупреждение из-за жары.