Слуцкий назвал реакцию Европы по Медведчуку «потрясающей»
«То, что происходит вокруг Медведчука, это не то что возмутительно — потрясающе, что это не находит отклика в Европе: все молчат, «внутреннее дело Киева», — цитирует заявление Слуцкого РИА Новости.
По мнению политика, процесс против главы парламентской партии Виктора Медведчука в Киеве ведется «совершенно под надуманным предлогом».
11 мая Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
13 мая суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.