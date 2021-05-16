Слуцкий назвал реакцию Европы по Медведчуку «потрясающей»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий удивлён молчанием Европы по поводу действий на Украине против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

«То, что происходит вокруг Медведчука, это не то что возмутительно — потрясающе, что это не находит отклика в Европе: все молчат, «внутреннее дело Киева», — цитирует заявление Слуцкого РИА Новости.

По мнению политика, процесс против главы парламентской партии Виктора Медведчука в Киеве ведется «совершенно под надуманным предлогом».

11 мая Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

13 мая суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.