Володин назвал один из наиболее важных законов, принятых в марте

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный, по его мнению, закон, принятый депутатами в марте.
Володин назвал один из наиболее важных законов, принятых в марте
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

По мнению Володина, закон о введении нового налогового вычета по НДФЛ за занятия спортом стал самым важным из всех, принятых Госдумой в марте.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы.

Он отметил, что получить его можно будет не только на взрослых, но и на детей. 

«Это решение направлено на укрепление здоровья граждан и популяризацию занятий спортом», — добавил председатель Госдумы.

Ранее сообщалось, что законопроект о налоговом вычете за траты на физкультурно-оздоровительные услуги будет содержать положение, по которому предлагается дать право получать вычет за несовершеннолетних детей.

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