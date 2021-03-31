Володин назвал один из наиболее важных законов, принятых в марте
- © РИА Новости / Александр Астафьев
По мнению Володина, закон о введении нового налогового вычета по НДФЛ за занятия спортом стал самым важным из всех, принятых Госдумой в марте.
Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы.
Он отметил, что получить его можно будет не только на взрослых, но и на детей.
«Это решение направлено на укрепление здоровья граждан и популяризацию занятий спортом», — добавил председатель Госдумы.
Ранее сообщалось, что законопроект о налоговом вычете за траты на физкультурно-оздоровительные услуги будет содержать положение, по которому предлагается дать право получать вычет за несовершеннолетних детей.