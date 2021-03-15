Эксперт прокомментировал идею налогового вычета для занимающихся спортом детей

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Генеральный директор Центра экономических экспертиз «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук Аркадий Брызгалин прокомментировал сообщение о том, что законопроект о налоговом вычете за траты на физкультурно-оздоровительные услуги будет содержать положение, по которому предлагается предоставить право на получение вычета за несовершеннолетних детей.
Эксперт прокомментировал идею налогового вычета для занимающихся спортом детей
  • Pixabay

«Я к этому решению отношусь очень положительно. Здоровое население, здоровая нация — это умная нация, повышается производительность труда, понижаются расходы на здравоохранение», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Брызгалина, сам по себе вычет маленький. Как отметил эксперт, размер социальных вычетов не пересматривался с 2007 года.

«Если уж и думать об этом социальном вычете, то первый шаг — это его надо ввести, предоставить. А вторым шагом необходимо обсудить вопрос, чтобы расширить размер социальных вычетов», — считает он.

Ранее сообщалось, что законопроект о налоговом вычете за траты на физкультурно-оздоровительные услуги будет содержать положение, по которому предлагается дать право получать вычет за несовершеннолетних детей.

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