Эксперт прокомментировал идею налогового вычета для занимающихся спортом детей
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«Я к этому решению отношусь очень положительно. Здоровое население, здоровая нация — это умная нация, повышается производительность труда, понижаются расходы на здравоохранение», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По словам Брызгалина, сам по себе вычет маленький. Как отметил эксперт, размер социальных вычетов не пересматривался с 2007 года.
«Если уж и думать об этом социальном вычете, то первый шаг — это его надо ввести, предоставить. А вторым шагом необходимо обсудить вопрос, чтобы расширить размер социальных вычетов», — считает он.
Ранее сообщалось, что законопроект о налоговом вычете за траты на физкультурно-оздоровительные услуги будет содержать положение, по которому предлагается дать право получать вычет за несовершеннолетних детей.