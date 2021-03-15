В России могут ввести налоговый вычет для ещё одной категории граждан
Как отмечается, в Госдуме подготовили поправку ко второму чтению законопроекта, согласно которой вычет смогут получить и несовершеннолетние дети налогоплательщика, если они ходят на фитнес или секции.
«Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей», — цитирует «Парламентская газета» Скруга.
Издание уточняет, что налоговый вычет можно получить в том числе за подопечных и усыновлённых детей.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести целевое пособие для оплаты спортивных секций детям из малообеспеченных семей.