Бастрыкин поручил СК принять дело о ДТП в Самарской области

Председатель Следственного комитета поручил передать в ведомство дело о ДТП с семью погибшими в Самарской области.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю следственного управления по Самарской области инициировать вопрос и оперативно принять уголовное дело по факту смертельного ДТП в производство следователей СК», — заявили в ведомстве.

Ход расследования поставлен на контроль.

Авария произошла около 06:00 (05:00 мск), столкнулись грузовик ISUZU и легковой автомобиль Volkswagen на 8-м км автодороги Самара — Тольятти. Погибли семь человек.

Как уточнили в МВД, все семеро погибших в результате ДТП под Самарой находились в легковом автомобиле, который врезался в грузовик.