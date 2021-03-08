Семь человек погибли в ДТП с участием грузовика под Самарой

Семь человек погибли в результате столкновения грузовика и легковой машины на автодороге Тольятти — Самара в Волжском микрорайоне Самарской области. Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту ДТП.

Авария произошла около 06:00 (05:00 мск).

«Столкнулись грузовик ISUZU и легковой автомобиль Volkswagen на 8-м км автодороги Самара — Тольятти в районе посёлка Курумоч, в микрорайоне Волжский. В результате ДТП погибли семь человек», — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов.

В феврале в Иркутской области столкнулись грузовик, рейсовый автобус и автомобиль, в результате ДТП погибли четыре человека.