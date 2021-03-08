Семь человек погибли в ДТП с участием грузовика под Самарой
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Авария произошла около 06:00 (05:00 мск).
«Столкнулись грузовик ISUZU и легковой автомобиль Volkswagen на 8-м км автодороги Самара — Тольятти в районе посёлка Курумоч, в микрорайоне Волжский. В результате ДТП погибли семь человек», — говорится в сообщении ведомства.
На место происшествия выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов.
В феврале в Иркутской области столкнулись грузовик, рейсовый автобус и автомобиль, в результате ДТП погибли четыре человека.