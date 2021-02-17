В ДТП с автобусом в Иркутской области погибли четыре человека

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Грузовик, рейсовый автобус и автомобиль столкнулись в среду на трассе А331 «Вилюй» в Иркутской области, погибли четыре человека.
В ДТП с автобусом в Иркутской области погибли четыре человека
  • РИА Новости

«В результате аварии погибли четыре человека — это водитель автобуса и три человека, находившихся в автомобиле Toyota Ipsum», — приводит Интерфакс сообщение регионального ГУ МВД.

Столкновение грузовика, рейсового автобуса и автомобиля произошло около 04:00 (23:00 мск 16 февраля) между городами Тулун и Братск в районе населённого поселка Кузнецовка Братского района.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области два человека погибли в результате ДТП.

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