В ДТП с автобусом в Иркутской области погибли четыре человека
- РИА Новости
«В результате аварии погибли четыре человека — это водитель автобуса и три человека, находившихся в автомобиле Toyota Ipsum», — приводит Интерфакс сообщение регионального ГУ МВД.
Столкновение грузовика, рейсового автобуса и автомобиля произошло около 04:00 (23:00 мск 16 февраля) между городами Тулун и Братск в районе населённого поселка Кузнецовка Братского района.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области два человека погибли в результате ДТП.