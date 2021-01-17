В Новосибирской области два человека погибли в результате ДТП
- РИА Новости
Столкновение автомобиля Honda Civic, который выехал на встречную полосу движения, и грузовика Mercedes-Benz произошло утром 17 января на 82-м километре дороги Р256 «Чуйский тракт».
«В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончались 18-летний и 36-летний пассажиры легкового автомобиля. Водитель автомобиля Honda Civic с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», — говорится в пресс-релизе.
По факту ДТП проходит проверка.
Ранее четыре человека погибли в результате ДТП на трассе в Иркутской области, также пострадала семилетняя девочка.