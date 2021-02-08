Диетолог дала советы по похудению

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша дала советы по похудению.

«Необходимо убрать из рациона продукты, которые мы называем быстрыми углеводами: сахар, белую муку», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, эти продукты вызывают аппетит, но не дают энергии.

Как считает Макиша, в рацион нужно включить овощи, белковые продукты и крупы из цельного зерна.

Эксперт подчеркнула, что голодать нельзя, поскольку жёсткие ограничения могут привести к проблемам со здоровьем.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию в рабочие дни.