Мурашко рассказал об иммунитете у переболевших COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса рассказал о сроках сохранения иммунитета у переболевших COVID-19.

«Мы видим, что пациенты, перенёсшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то семи-восьми месяцев сохраняют стойкий иммунитет. Дальше наблюдения ведутся», — рассказал министр.

Согласно данным на 26 января, в России за сутки выздоровели 23 798 человек. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 3 174 561 пациент.

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН оценил действие антител после выздоровления и вакцинации от COVID-19.