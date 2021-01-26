Мурашко рассказал об иммунитете у переболевших COVID-19

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Глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса рассказал о сроках сохранения иммунитета у переболевших COVID-19.
Мурашко рассказал об иммунитете у переболевших COVID-19
  • РИА Новости

«Мы видим, что пациенты, перенёсшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то семи-восьми месяцев сохраняют стойкий иммунитет. Дальше наблюдения ведутся», — рассказал министр.

Согласно данным на 26 января, в России за сутки выздоровели 23 798 человек. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 3 174 561 пациент.

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН оценил действие антител после выздоровления и вакцинации от COVID-19.

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